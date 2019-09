Stellone: "ADL ha fatto grandi cose, non capisco i tifosi. Ai miei tempi San Paolo era pieno..."

Su Radio Punto Nuovo è intervenuto Roberto Stellone, ex attaccante del Napoli, che si è soffermato sul calo di tifosi in casa Napoli: “Nel 2000, il mio periodo, lo stadio era sempre pieno. Non ricordo il numero di abbonati, ma in qualsiasi momento della stagione, il pubblico era sempre presente. Lo stadio è sempre pieno nei match che contano, il problema è proprio degli abbonamenti. Il San Paolo è capiente, quindi qualcuno pensa di andare soltanto nelle partite importanti, tanto i biglietti si trovano. Non sto nell'ambiente societario o quello dei tifosi, non conosco le cause del vuoto. Nelle partite il pubblico che c'è si fa comunque sentire, se fate un sondaggio tra tifosi, qual è la risposta sui mancati abbonamenti? Penso che De Laurentiis abbia fatto grandi cose, non capisco questo scarso feeling. Ha portato il Napoli in Champions, ad essere diretta concorrente della Juventus, ha comprato e trattenuto importanti giocatori. E' l'unica che sta tenendo testa alla Juventus nonostante il budget.

Fernando Llorente? E' uno di quei giocatori che magari non è un bomber da 30 gol all'anno, ma di raccordo. Nei momenti dove non si riesce a giocare palla a terra, ti da quella soluzione per far salire la squadra, da cross. Alla fine dell'anno non devi stare a guardare quanti gol fa, ma la sua utilità nell'arco di 90'. Come Milik ti da quella soluzione diversa, è stato un acquisto importante anche per lo spogliatoio.

Milik più tranquillo? Penso sempre che le partite durante l'anno sono tante e ravvicinate: campionato, Coppa Italia e Champions. E' la giusta competizione che non fa rilassare il giocatore, quindi allenamenti più intensi, più concentrazione e danno tutti il massimo per farsi trovare pronti. Va a riempire un parco attaccanti già importante, quando staranno tutti bene, sarà difficile per Ancelotti. Ma chi meglio di lui ed il suo staff può fare delle scelte? Saprà benissimo chi scegliere in base al tipo di partita da affrontare.".