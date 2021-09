Stellone elogia Osimhen: "Attaccante moderno, diventerà un top! Scudetto? Sfida Napoli-Inter"

“Osimhen mi piace tantissimo, soprattutto adesso che sta giocando con continuità e sta segnando. È un attaccante completo, moderno: corre, fa gol, fa salire la squadra. Dovrebbe migliorare nel trovare gli spazi giusti, ma con un allenatore come Spalletti, insieme all’esperienza che acquisirà, riuscirà a diventare un top - queste le parole di Roberto Stellone, ex calciatore del Napoli, ai microfoni di “1 Football Club”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. A parte l’anno scorso, in cui si è svolto un ottimo lavoro con Gattuso nonostante i problemi, il Napoli è stata l’unica che ha dato del filo da torcere alla Juve. Adesso, con Spalletti e una squadra che ha già disputato campionati importanti, vedo gli azzurri ancora più maturi e completi. Non è da tutte schiacciare la Juventus per 80 minuti. Sono convinto che siano una seria candidata, insieme all’Inter, per la vittoria dello Scudetto.

Genoa? Quando la società è in vendita, è nell’ordine delle cose la poca stabilità all’interno della squadra. Preziosi ha comunque svolto un ottimo lavoro, sono stati più gli anni in cui il Grifone ha militato in A che in B. Torino? Situazione analoga al club rossoblu, Cairo è un presidente attento e preparato. Rispetto al Genoa sono più compatti e completi quest’anno, Juric farà meglio degli anni passati. Per l’organico che hanno, comunque, la squadra di Genova può salvarsi”.