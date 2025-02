Stendardo: "Napoli da Scudetto, ma a Como non si può perdere! Inter? Farei questo modulo"

Guglielmo Stendardo, allenatore del Valmontone, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Autogoal di Rrahmani? io avrei dosato la forza del passaggio, ma son cose che capitano. E’ stato un episodio sfortunato, Rrahmani non ha visto che Meret fosse in una posizione esterna per ricevere la palla. Forse Meret ha scoperto un po’ troppo la porta.

Napoli-Inter? Una squadra che vuole puntare allo scudetto non può lasciare troppi punti per strada, ora stanno venendo fuori i limiti di alcuni giocatori. L’assenza di Buongiorno ha pesato ed alcuni errori rispecchiano anche le caratteristiche di giocatori bravi, ma che palesano dei limiti. Conte è straordinario perché è riuscito, fino a qualche settimana fa, a tirare il massimo da questa squadra. Non puoi perdere a Como, non puoi pareggiare in casa con l’Udinese, questo non deve capitare a chi deve e può lottare per lo scudetto. Sono però sicuro che sabato il Napoli farà una grandissima prestazione.

Modulo anti Inter? Se Conte si scegliesse di giocare a 4 i due centrali difensivi si troverebbero a fare l’uno contro uno con Lautaro e Thuram. Io farei il 3-5-2 per proteggere la difesa per poi riattaccare con gli esterni quando si recupera la palla”.