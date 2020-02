"Sto pensando ad azioni legali!", l'ex arbitro Lo Bello risponde alle accuse choc di Van Basten

Rosario Lo Bello, ex arbitro chiamato in causa da Van Basten - "Napoli ci rubò lo scudetto, una porcheria!" le sue parole riferite alla stagione 89/90 -, ha risposto a queste accuse ai microfoni di Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Non ho nessun rammarico, probabilmente Van Basten non è una persona felice, ma sto pensando a qualche azione legale. Lo sport insegna che dopo una partita, dopo aver sbollito la rabbia e le esasperazioni, i contendenti si stringono la mano perché fanno parte tutti di una componente, quella che il pubblico ama vedere, che ha tifosi ma anche interessi economici".