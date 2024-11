"Stoccarda preoccupato dopo Napoli-Atalanta?: la risposta di Gasperini a Sky

"Ogni partita è diversa, sarà un bell'esame". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, intervenuto a Sky Sport prima della gara contro lo Stoccarda: "L'allenatore avversario sarà preoccupato dopo aver visto la nostra vittoria a Napoli? Nel calcio non c'è preoccupazione ma rispetto per gli avversari, poi ognuno sa come motivare la propria squadra. Abbiamo grande fiducia, ma come noi anche loro.

Dobbiamo fare una grande partita. Lookman? Ha avuto un'evoluzione fantastica, ha fatto bene da subito, appena arrivato, poi ha cambiato compagni d'attacco, ora c'è Retegui. In questo momento è un top europeo".