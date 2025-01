Stramaccioni: "A Conte manca un ultimo tassello che sta in panchina"

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore, ai microfoni di DAZN ha parlato di Giacomo Raspadori e della sua situazione al Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Io ho una curiosità sul mercato del Napoli, perché l’utilizzo di Raspadori resta per me l’unico punto insoluto di Antonio Conte che ha valorizzato tutti. Anche contro la Fiorentina: sostituito Lukaku, è entrato Simeone dopo che Raspadori aveva deciso la partita col Venezia. Io credo che l’ultimo tassellino per Conte sia trovare quel quadratino, quella maglia, quella posizione se a centrocampo o in attacco, per Raspadori”.

