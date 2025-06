Stramaccioni esalta Nunez: "Rivedo in lui la fame di Cavani, sarebbe top!"

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, oggi talent a Dazn, è intervenuto a Radio Marte per commentare i movimenti di mercato del club azzurro: “La costruzione del Napoli mi piace molto, così come mi piace molto la tipologia di calciatori nel mirino degli azzurri. Mi pare si stia andando nella direzione giusta sia dal punto di vista della qualità che della profondità della rosa a partire da De Bruyne, che mi fa impazzire e nello spogliatoio sarà accolto da amici pronti a lottare insieme a lui. Come esterno d'attacco Lang mi piace tanto, è molto forte, ha qualità che servono al Napoli in questo momento: salta l'uomo, crea superiorità. Magari è conosciuto poco, ma è un nazionale olandese che alle volte è stato chiuso da nomi importanti anche nella selezione del suo paese.

Ha la capacità di saltare l'uomo in maniera secca e di creare superiorità, quelle cose che sapeva fare Kvaratskhelia e che sono un po' mancate. Anche Ndoye è forte: ha spaccato la Serie A e fa la differenza. E’ un giocatore fresco ed ha gamba, esattamente come piace al Napoli e a Conte. Posso dire senza dubbio che fin qui il Napoli ha colmato il gap con l'Inter perché è rimasto Conte che è uno dei migliori allenatori al mondo e sono arrivati giocatori importanti. Inoltre il bilancio è positivo e gli acquisti sono fatti con soldi realmente presenti nelle casse del Napoli, che è una società solida.

Anche Nunez mi piace tanto. Si prenderebbe al momento giusto perché può finalmente lasciare l'ambiente che lo ha lanciato e misurarsi con un altro campionato e con un'altra realtà. E’ assolutamente un calciatore da Napoli perché lotta su tutti i palloni come un terzino ma fa l'attaccante. Rivedo in lui la stessa fame che vedevo in Cavani. Inoltre potrebbe giocare al fianco di Lukaku ed è versatile, altra caratteristica che piace tanto a Conte. Aspettative? Non vorrei attirarmi le antipatie di tutti i tifosi del Napoli, che sono scaramantici. Battute a parte, possiamo aspettarci una grande stagione degli azzurri nella prossima annata calcistica”.