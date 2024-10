Stramaccioni: "Il Napoli non ha gli interpreti per fare 90' con intensità, ma gliene bastano 30..."

Andrea Stramaccioni, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “I meriti di Conte sono enormi, alle volte si sottovaluta quanto sia difficile invertire un’inerzia. La sconfitta di Verona poteva creare dei danni irreparabili. Conte è un manager e grazie anche alla società che gli ha preso giocatori su misura per il suo calcio è stato bravissimo a mettere in campo il suo progetto. Il Napoli è solido ed a “comando”.

Antonio con il Como è come se avesse le redini di questa squadra che accelera o rallenta quando vuole l’allenatore. Alterna uomini, idee, solidità. Lukaku è determinante, Neres come entra è favoloso. Il Napoli non ha gli interpreti per fare una partita ad altissima intensità per novanta minuti. Ma lo fa per 30 minuti al massimo e capitalizza in quei frangenti. Ma è anche giusto così visto che con giocatori come Lukaku Kvara e McTominay non puoi farla per 90 minuti”.