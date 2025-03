Stramaccioni lancia il Napoli: "Col Bologna una finale: se vince può fare la volata scudetto"

"L'abito migliore per il Napoli lo stabilisce Conte, che non ha bisogno di consigli. Però il Napoli gioca col 4-3-3 da anni e ieri ha fatto un grandissimo primo tempo. Questo sistema di gioco è proprio nel DNA di questa squadra". Parla così Andrea Stramaccioni - allenatore e commentatore Dazn - ai microfoni di Radio Marte: "Soprattutto ho rivisto una fascia destra devastante: Di Lorenzo e Politano sono una certezza di questa squadra.

Col rientro di Neres abbiamo visto la differenza di passo. Ho parlato del brasiliano anche con Conte in privato: Antonio era molto preoccupato della sua tenuta. Gli ho risposto: 'Antonio, ma io ho visto un suo scatto incredibile all'81'...'. Ne parlavamo insieme, ragionando dei continui cambiamenti che non sono il massimo per un allenatore, perché quando perdi dei giocatori è brutto. Aveva pensato ad un '4-4-2 finto', ma il piano gara preparato per cinque giorni gli è saltato, a causa dell'influenza di McTominay, tra venerdì e sabato ed ha dovuto cambiarlo in poco tempo. Per questo la vittoria di ieri ha maggiore valore e capisco anche le difficoltà, nella ripresa, degli azzurri. Il Milan aveva schierato tutto l'arsenale, nel Napoli c'erano diversi giocatori stanchi: Anguissa che non giocava da tempo e i due esterni che erano 'cotti'.

Comprensibile il calo. In quello di ieri ha perso anche Lobotka, ovvero l'ossatura della squadra. Se il Napoli avesse avuto alternative più testuali ai due esterni certamente avrebbe probabilmente segnato il 3-1, perchè il Milan era molto sbilanciato. Nel prossimo turno tutto sembra che si deciderà sulla via Emilia, con l'Inter che giocherà a Parma e il Napoli a Bologna. Ecco, considero la prossima gara contro i rossoblù decisiva. Una sorta di finale. Ne ho parlato anche con Conte, il Napoli incontra la squadra più in forma del campionato, ha gamba ed è intensa, però ha anche la semifinale di Coppa Italia con l'Empoli che porterà via qualche energia. Qualora gli azzurri dovessero vincere al Dell'Ara ci sarebbe una bellissima volata per lo scudetto sino al termine del campionato".