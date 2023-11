Stramaccioni: "Mazzarri ha già un grande merito, un gesto è la foto della partita"

Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista televisivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista televisivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mazzarri ha fatto la cosa migliore che potesse fare, ha ripristinato la fiducia dei campioni ed ha rimesso i giocatori di fare ciò che sanno fare. E’ andato a toccare delle corde che nella gara di Bergamo si sono viste nel momento chiave. Mi riferisco all’inizio del secondo tempo, quando l’Atalanta stava mettendo sotto il Napoli, lui col doppio cambio Osimhen ed Elmas ha ribaltato la gara.

Ho rivisto il vero Osimhen, quello che sbraccia, quello che indica la via ai compagni. Il più grande merito di Mazzarri è quello di aver ridato vita alle fonti principali del Napoli. In tre giorni non avrebbe potuto fare miracoli dal punto di vista tattico. Il bacio di Kvaratskhelia è la foto della partita, il georgiano veniva spesso sostituito con Garcia. Scudetto? Mazzarri fa benissimo a pensare partita dopo partita. Il Napoli deve avere l’obiettivo di tornare a stare lassù perchè se lo merita. Ora il Napoli, tra Inter e Juventus, avrà due grandi chance per tornare in auge”.