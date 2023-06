Stramaccioni: "Sarri? Meglio di lui ci sarebbe solo Guardiola. Su Mancini..."

L'allenatore e opinionista Dazn Andrea Stramaccioni è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

L'allenatore e opinionista Dazn Andrea Stramaccioni è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Sarri erede di Italiano? Meglio di lui ci sarebbe solo Guardiola. Mancini? Se lo scegli devi seguire le sue indicazioni sul mercato. Per me il nome dipende dalla strategia, se vuoi un insegnante di calcio uno come Italiano va bene con una squadra motivata che segua le sue indicazioni. Il Napoli di Spalletti ha vinto col gioco e non coi singoli che, invece, si sono esaltati col gioco".