Stramaccioni: "Scudetto? Napoli e Inter davanti, ma fino alla Juve sono tutte in lotta"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato della lotta Scudetto: "Anche se vive un momento complicato, penso che il Napoli continui ad avere qualcosa in più di tutte le altre, e l'Inter è al livello degli azzurri".

Sarà comunque una corsa con tante pretendenti, e la classifica ad un terzo di stagione sembra consolidare questa tesi: "Sono ancora tutte lì, fino alla Juventus parliamo di tutti club che potenzialmente potrebbero arrivare a vincere lo Scudetto".