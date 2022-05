Striscione contro Spalletti? Cucci: "Napoli è libera di essere delusa! Una corrente anti-Luciano c'è..."

Italo Cucci, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Italo Cucci, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "A Napoli sono liberissimi di fare qualsiasi striscione. Questo, contro Spalletti, rappresenta sicuramente una bella fetta di popolo. Io ascolto, leggo, vedo. E una corrente contro l'allenatore c'è. Non tanto per Spalletti, ma per l'allenatore che ti aveva dato gran fiducia di potercela fare e poi è finita come con i suoi predecessori. Napoli è libera di essere delusa".