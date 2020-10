Suarez: "A San Sebastian bisogna stare attenti. Mi complimento con Gattuso"

Nel corso di Radio Goal, Luisito Suarez, ex calciatore e dirigente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli partendo dalla sfida di domani tra Real Sociedad e Napoli: “Non mi aspettavo il primo posto della Real Sociedad in Liga. E' una buona squadra che è migliorata in questi ultimi anni, a San Sebastian bisogna stare attenti. Oyarzabal è un bel giocatore che sa fa fare un po’ di tutto, sa fare anche gol è molto interessante.

Gattuso? Ha compattato molto la rosa, in più oltre a far giocare bene al squadra l'ha dotata di grinta, Se continua così, il Napoli è da tenere in conto anche per la vittoria del campionato, faccio i complimenti a Gattuso.

Fabian? E’ un giocatore che ha bisogno di una certa libertà di esprimersi alla sua maniera. Con l’aiuto di Bakayoko lo può fare e sicuramente farà un bellissimo campionato.

Inter? Hanno iniziato la Champions perdendo colpi, ora la strada è in salita e non sarà facile. Questa competizione è troppo importante, bisogna prepararsi bene a inizio stagione e farsi trovare pronti, ora l’Inter non è capace di risolvere certi problemi.

Dimissioni Bartomeu? Si sapeva già, però poteva farlo più tardi. Non esiste che vai a creare problemi al giocatore più forte della rosa (Messi, ndr.)".