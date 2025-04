Supercoppa 25/26, pres. Serie A: "Sollecitato i sauditi, ma abbiamo alternative!"

Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, in conferenza stampa tra i vari temi ha parlato anche della Supercoppa italiana 2025-26, a cui il Napoli molto probabilmente parteciperà in qualità di prima o seconda classificata in campionato. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ci sono novità sulla Supercoppa?

"Mancano ancora due giorni alla scadenza, abbiamo già deciso di sollecitare i sauditi e la mia impressione è che, viste le quattro squadre che saranno coinvolte - Inter e Napoli per il campionato poi vedremo chi sarà la prima, Milan e Bologna come finaliste di Coppa Italia - io credo sia un panel abbastanza appetibile. La scelta è loro, contiamo di averla entro il 30 o giù di lì. Abbiamo altre alternative sul tavolo allettanti, non ci fasciamo la testa e abbiamo già delle alternative interessanti. Quali? Per il momento sono tutte soggette a clausole di riservatezza".