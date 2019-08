TABELLA - Km percorsi e velocità: il Napoli con tanti giocatori in ritardo batte una Fiorentina che va al doppio

La vittoria del Napoli a Firenze assume ancora più importanza se consideriamo il livello fisico diverso delle due squadre. Tanti gli azzurri ancora indietro, arrivati in ritardo per le vacanze dopo la stagione terminata in ritardo per le nazionali. A partire da Koulibaly, in gruppo da 9 giorni senza alcuna amichevole, ma anche Allan e Fabian. Il Napoli ieri ha totalizzato 98,2km percorsi (8,2 sprintando) contro i 106 della Fiorentina (10km di sprint) che li ha messi insieme ad una velocità media di 6,5km/h contro i 6 km/h del Napoli. Il migliore del Napoli è stato Zielinski, ma ad appena 10,8km, sotto i suoi standard della scorsa stagione, seguito da Insigne a 10,7. 11,7 invece per Castrovilli della Fiorentina. Di seguito i dati della Lega Serie A