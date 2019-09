Tacchinardi: "ADL ha fatto un'ottima squadra, in barba a chi dice che non spende..."

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della situazione in casa azzurra ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha fatto quello che doveva fare sul mercato. E' vero che ha preso stranamente tanti gol nelle prime due partite, questo non è mai un bel segno, ma la linea difensiva è stata rafforzata con un giocatore molto importante come Manolas. Il club azzurro ha provato a prendere Icardi, ha preso Lozano e Llorente. De Laurentiis ha fatto un'ottima squadra, in barba a chi dice che non spende mai i soldi. La squadra è forte e completa, ora bisogna arrivare fino in fondo nella lotta allo scudetto".