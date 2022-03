Tacchinardi boccia l'ipotesi Dybala: "Se gioca solo il 30% delle partite ci penserei bene prima di prenderlo"

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Dybala a Napoli evocherebbe quel mancino fantastico, più che all'Inter meglio sotto il Vesuvio. Ma il Paulo da 75 partite all'anno non quello da 15 partite. Tecnicamente non si discute, se gioca solo il 30% delle partite ci penserei bene prima di prenderlo".