Tacchinardi esalta Anguissa-McTominay: "Mi ricordano Conte quando giocava con me"

Alessio Tacchinardi è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Antonio è un fenomeno, ha cambiato la mentalità del Napoli. Quest’anno per come sta andando il campionato ha un’occasione troppo ghiotta, la Juventus si sta riprendendo però giocano in settimana la Champions e ci sono tanti infortunati.

Si vedono delle immagini che sono chiari segnali di una squadra affamata che vuole vincere. I giocatori ti pesano il primo giorno di allenamento, la squadra lo segue e sono tutti migliorati. Anguissa e McTominay sono due giocatori che mi ricordano il Conte che giocava con me”.