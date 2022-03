Tacchinardi sicuro: “Il gol di Fabian è uno di quelli che ti fa svoltare la stagione"

L’ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.



Napoli, ma davvero il gol di Fabian Ruiz sa di Scudetto? "Penso che in una stagione ci sono momenti particolari. Io ho avuto quella sensazione. Nel momento in cui nessuno vuole prendersi le responsabilità, per come è andata la partita, mi sono venute in mente diverse cose che ho vissuto io. Può essere il gol che ti fa svoltare la stagione".