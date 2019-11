Tacchinardi: "Situazione pazzesca, difficile ricompattare il gruppo per il Liverpool"

L'ex centrocampista di Juventus e Nazionale Alessio Tacchinardi ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, delle ultime vicende di casa Napoli: "E' una situazione pazzesca, è difficile mentalmente compattare il gruppo in questo momento. Il giocatore è visto come un robot, che non deve mai sbagliare, ma è umano. Ha le sue debolezze, le sue forze. Non sarà facile ricompattarsi, ma mi auguro che il mister riesca a farlo contro il Liverpool".