Tacconi: "La Juve ha talmente tanti giocatori che è competitiva così, al Napoli Sarri non aveva questi 'problemi'..."

L'ex portiere di Juventus e Genoa, Stefano Tacconi, è intervenuto in diretta a Sportiva per commentare il momento dei bianconeri: "Sarri a Napoli tutti questi problemi non ce li aveva: ne ha talmente tanti che credo che la Juve possa anche rimanere così com'è. E' competitiva, ancora forte e determinata e andrà fino in fondo come sempre. Icardi? L'importante è che Wanda rimanga al bar: alla Juventus sicuramente non entra in sede. Con Dybala, Mandzukic e tutti gli altri Icardi non servirebbe a niente, è solo un peso in più. Secondo me Sarri partirà con Higuain e Cristiano Ronaldo titolari, che sono già affiatati dai tempi del Real Madrid. L'obiettivo è vincere il decimo scudetto di fila, prima non ce n'è per nessuno. Non dovevano mandare la Juventus in B: l'hanno fatto e adesso sono cazzi loro".