Taglialatela difende Ospina: "Su di lui c'è fallo di Immobile"

"Su Ospina secondo me c'è fallo di Immobile e nessuno lo ha fatto notare all'arbitro. Senza nulla togliere alla Lazio che è una grande squadra, ma oggi il Napoli non meritava assolutamente la sconfitta", queste le parole dell'ex portiere azzurro Pino Taglialatela che ha detto la sua con un messaggio su Twitter in merito alla sconfitta dei partenopei all'Olimpico contro la Lazio.