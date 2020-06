Taglialatela: "Gattuso la vera sorpresa della stagione, contro l'Inter da evitare i rigori..."

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “La semifinale con l’Inter del 1997 fu una bella serata di sport e di felicità per i tifosi del Napoli. Lo stadio era strapieno. Io avevo già parato qualche rigore in quell’annata, eravamo abbastanza tranquilli. Sapevo che ne avrei parato almeno uno: parlai con Turrini e con Caccia e chiesi massima attenzione. I nostri rigoristi sono stati bravissimi, Paganin un po’ meno, io lo conoscevo bene. I rigori sono sempre una lotteria, il Napoli parte da un discreto vantaggio dell’andata e deve assolutamente evitarli. Gli azzurri non avranno problemi nell’affrontare questa partita, hanno rapidità e tecnica. Sicuramente l’Inter è un avversario forte con un grande allenatore come Conte, ma noi abbiamo Gattuso che è la vera sorpresa di questa stagione”.