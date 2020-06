Taglialatela pazzo di Meret: "Uno col suo talento lo farei giocare sempre"

Pino Taglialatela, ex portiere azzurro, ha dato un giudizio su Alex Meret nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Meret ha una solo sfortuna: non avere un maestro come Castellini o Di Fusco alle spalle. Alex è un grandissimo talento, gli servirebbe qualcuno alle spalle. La garanzia della titolarità non te la dà nessuno, ma io farei giocare Meret tutta la vita perché mi piace molto come gioca e come sta tra i pali".