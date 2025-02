“Tancredi, dietro la porta c’è Kean!”, Chiariello replica a Palmeri e Sportitalia

vedi letture

Umberto Chiariello è stato citato nel programma radiofonica 'La Zanzara', in onda su Radio 24 e condotto da Giuseppe Cruciani. Quest'ultimo si è scontrato a distanza con il giornalista di Radio Crc sul caso Manuel Parlato. Pronta la risposta di Chiariello, scatenato sull'emittente radiofonica partner della SSC Napoli.

"Cosa c'è dietro la porta? No, non c'è Garnacho. No, non c'è Saint-Maximin. Ah, ecco: c'è Kean. Abbiamo scoperto cosa c'è dietro la porta Tancredi, è Kean!", ha scherzato Chiariello citando Tancredi Palmeri, autore di una gag a Sportitalia che proprio non è andata giù ai napoletani.