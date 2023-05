Tarantino: "Ero al Napoli nell'anno post-Scudetto e posso dire una cosa sulla prossima stagione"

Massimo Tarantino, dirigente sportivo ed ex Bologna e Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte

© foto di Federico De Luca

Massimo Tarantino, dirigente sportivo ed ex Bologna e Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte: “Gli addii di Giuntoli e Spalletti? Innanzitutto, sono dispiaciuto, da ex azzurro, perché hanno svolto un lavoro incredibile e i meriti per lo scudetto oltre che essere sotto gli occhi di tutti sono assolutamente chiari ed evidenti. La qualità del loro lavoro è stata decisiva per vincere il titolo, sono stati due dei protagonisti assoluti della stagione. D’altro canto, il Napoli ci ha abituati a lavorare bene, non è la prima volta che compie mezze rivoluzioni e proprio l’ultima, della scorsa estate, ci fa capire come De Laurentiis poi ha sempre la meglio su dubbi e perplessità che accompagnano alcune sue scelte.

Come si gestisce il post scudetto? Non è semplice, a me è capitato di essere nel Napoli nel 1991, dopo il secondo tricolore. In generale se vincere è complicato, confermarsi a certi livelli lo è ancora di più, anche perché la competitività degli altri club crescerà. Il Napoli ha dinanzi a sé una nuova sfida e avrà una concorrenza ancora più forte che vorrà rispondere dopo che gli azzurri hanno vinto meritamente e con ampissimo margine sulle altre”