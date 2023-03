Tardelli ammette: "Sbagliavamo a non dare credito al Napoli, Spalletti ha fatto un capolavoro"

Marco Tardelli, campione del Mondo con l'Italia nel 1982, ha parlato del campionato al Corriere dello Sport.

Marco Tardelli, campione del Mondo con l'Italia nel 1982, ha parlato del campionato al Corriere dello Sport. "Il Napoli non era favorito per lo scudetto, ma ha dimostrato di essere una squadra meravigliosa. Forse sbagliavamo a non darle credito. Spalletti ha fatto un capolavoro. Juve in Champions con il -15? Sì, può farcela. In questo momento sarebbe seconda senza penalizzazione. Ora deve farci i conti, fino a sentenza contraria. Non è facile giocare con questo peso sulle spalle, ma una mazzata del genere caratterialmente può darti qualcosa in più".