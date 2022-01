Tardelli: "Napoli solito collettivo che cerca di giocare. La Juve si affida ai singoli"

L’ex calciatore Marco Tardelli, opinionista della 'Domenica Sportiva', ha parlato così a Rai 2 della sfida di questa sera fra Juventus e Napoli: “Il Napoli è rimasto il solito Napoli, un collettivo che cerca di giocare e mettere in difficoltà le avversarie. La Juve invece si affida ancora ai singoli, ma non riesce a esprimersi come collettivo”.