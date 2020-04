Tarro a valanga su Burioni: "Non polemizzo con chi diceva che ci sarebbero stati 0 casi in Italia di Coronavirus"

Polemica accesa tra virologi. Dopo le accuse di Roberto Burioni: "Se Tarro è virologo da Nobel, io sono Miss Italia" è arrivata la replica di Giulio Tarro ai microfoni di La7: "Non faccio polemica con una persona che il 2 febbraio aveva detto che non ci sarebbero stati casi in Italia sul Coronavirus. Come nelle abitudini delle altre Sars per l'estate saremo già immunizzati per cui non ci sarà motivo di stare agli arresti domiciliari" ha spiegato a 'Non è l'Arena'.