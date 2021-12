Tavecchio: "Se il Napoli ha il certificato medico la Nigeria non può convocare Osimhen"

Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, è intervenuto a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli poteva impedire ai giocatori di andare in vacanza fuori dall’Italia? Bisogna vedere cosa prevede il contratto, non ci sono leggi che prevedono di bloccare la libertà di un cittadino.

Osimhen convocato per la Coppa d'Africa? Se il Napoli ha una certificazione medica che dice che ci vogliono 3 mesi prima di riprendere, la Nigeria non può convocare Osimhen. Se il giocatore è ritenuto infortunato in Italia non può essere ritenuto guarito in Africa. Osimhen ha avuto un trauma particolare, credo che il Napoli ha avvocati seri che possano difendere la sua posizione.

Riduzione della A a 18 squadre? Dipende tutto dagli interessi. Se si guarda alla FIGC, ha interesse a ridurre le squadre da 20 a 18 per avere più spazi per le Nazionali. La UEFA vive per le competizioni e quindi ha interessi diversi. Il vantaggio della riduzione del campionato sarebbe evidente, ma questo sarà nella riforma che la Federazione ha intenzione di proporre”.