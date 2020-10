Tavecchio: "Se l'ASL è intervenuta c'è una discrasia tra i poteri dello Stato"

Nel corso della lunga intervista a Tuttomercatoweb.com, Carlo Tavecchio ha parlato anche del caos tra Juventus e Napoli: "Se come dicono sia vero, che l'ASL è intervenuta, c'è una discrasia tra i poteri dello Stato. Un conto è il Ministero della Salute ma nel protocollo pare che ci fosse la possibilità dell'ultima parole dell'Azienda Territoriale. Se è intervenuta, è un problema di non poco conto. Chi si prende la responsabilità di andare contro? L'accordo coi club però così salta.. Non si capisce da dove iniziare. In un sistema paese non può mancare come manca adesso il manico!".