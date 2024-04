Telese: "Napoli squadra bollita, solo Garcia l'aveva capito. Serve uno come De Rossi"

A Radio Crc nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete', è intervenuto Luca Telese, giornalista.

TuttoNapoli.net

A Radio Crc nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete', è intervenuto Luca Telese, giornalista: “Il Napoli non può concorrere per il quinto posto. L’unico che aveva capito che la squadra era bollita era Garcia, questa squadra non poteva ritornare quella dello scudetto. Il Napoli ora non può fare miracoli, non può agganciare la Roma, non può sognare la Champions una squadra che si fa recuperare 2 volte dal Frosinone.

La resurrezione della Roma va studiata perché De Rossi quando è arrivato aveva un’unica fortuna: aver giocato con 5 giocatori che sono ancora in rosa. Questi 5 erano quelli che avevano funzionato meno nella gestione Mourinho, ma arrivato De Rossi sono diventati l’ossatura della squadra. La Roma è una squadra miracolata come se fosse andata a Lourdes. Ora è una squadra in forma, ma secondo me il Bologna ha ancora qualcosa in più e se non cala quel posto Champions non so se la Roma riuscirà a prenderlo.

Italiano con una rosa come quella del Napoli potrebbe fare bene. La Fiorentina in alcuni momenti ha messo sotto le squadre sotto il piano di ritmo e gioco, ma ha delle fragilità nella rosa perchè le alternative non sono come i titolari.

Gaetano è veramente forte, ha una classe pazzesca e non capisco perchè il Napoli non lo tenga. Dribbla, marca, ha un piede buono, serve i compagni e mi chiedo come abbia fatto il Napoli a scaricarlo così.

Al Napoli serve uno come De Rossi che sappia estrarre il massimo dalla squadra perchè il Napoli la squadra ce l’ha”.