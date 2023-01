Telese: "Roma catenacciara, col Napoli dobbiamo solo sperare nel genio di Dybala

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Luca Telese, giornalista e conduttore LA7.

Come dobbiamo fare con questo Napoli? È come Davide contro Golia. Una squadra eroica, dobbiamo solo sperare nel genio di Dybala che è uno spettacolo da vedere.

Inzaghi cala più di Spaletti? Questo è vero. Spalletti è un protagonista, attore, psicologo, lui osa per tenere alta la tensione della squadra, o piace o non piace. Ho preso molto male quanto lui ha fatto a Totti, creando una categoria a sé del mobbing, il ‘Totting’ (ride, ndr). Apprezzo la sua intelligenza.

Mourinho prevede il tiro in porta? Le ultime 3 partite della Roma, per vederle, ci vuole un armadietto di farmaci. La Roma gioca meglio col Napoli che col Monza, è una squadra catenacciara. Nelle conferenze stampa, Mourinho è champagne, in campo catenacciaro come Trapattoni.