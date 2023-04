Tempestilli: "Spalletti gestirà questo momento con lucidità, la scoppola può servire al Napoli"

"Sul risultato penso che abbia inciso anche il ritorno dei Nazionali che hanno avuto poco tempo per preparare la gara".

Antonio Tempestilli , dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live': " Il ko col Milan è stato sicuramente un piccolo passo falso, il margine è ancora ampio, è bene che sia capitato in campionato, in Champions sarebbe stato ovviamente peggio. E’ stato un incidente di percorso che va analizzato, Spalletti con lucidità gestirà questo momento. Sul risultato penso che abbia inciso anche il ritorno dei Nazionali che hanno avuto poco tempo per preparare la gara.

Non ne farei un dramma, anche se fa male subire 4 gol dinanzi al proprio pubblico, con le aspettative che erano sempre alte. Il Milan resta un’ottima squadra, è campione d’Italia e ai quarti di Champions, e quindi ha dei valori importanti da rispettare. Forse per il Napoli è stato un bene perdere questa gara perché dà la sveglia a tutti, la scoppola può servire a far capire che nulla è facile o scontato, in campionato come in Champions".