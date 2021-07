Tempestilli su Spalletti: "E' molto aziendalista e consapevole della forza dell’organico"

Antonio Tempestilli ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte di Luciano Spalletti: "Non avevo alcun dubbio che potesse convincere gli scettici. Ha i suoi lati negativi ma come ognuno di noi. Penso sia consapevole di ciò che ha scelto, fa parlare tanto perché riesce sempre a pizzicare le cose giuste nel momento giusto. E’ evidente che abbia a che fare anche con un presidente difficile ma se avrà a disposizione questi giocatori farà sicuramente bene. Ovviamente se giochi sbilanciato e non hai grandi difensori che fanno l’uomo contro uomo si fa fatica nelle ripartenze. Ora si trova in una situazione ottimale perché ha grandi difensori e anche veloci, come Manolas e Koulibaly.

Mi auguro per il suo bene e quello del Napoli che le cose possano migliorare. Spalletti è molto aziendalista, bisogna poi fare conto con un momento particolare come questo. Mi auguro che De Laurentiis riesca a fare uno sforzo ma sono convinto che Luciano, avendo fatto questa scelta, sia consapevole dell’organico. Ora si è creato il problema di Demme, che poteva essere centrale nel suo centrocampo”.