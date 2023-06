Teotino consiglia: "Tra gli allenatori più bravi c'è Montella, ADL lo prenda in considerazione"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gianfranco Teotino, giornalista

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gianfranco Teotino, giornalista: “In Italia se sei un portiere ed hai meno di 20 anni non vieni ritenuto pronto questo però si guarda prima alla carta d’identità e poi al valore di calciatori.

Dopo Spalletti? E’ una situazione molto scomoda, ma è anche una situazione che dovrebbe far venire voglia a chiunque di prendere la squadra in mano. Squadra che non è alla fine di un ciclo, ma all’inizio per cui questo gruppo può migliorare e vincere. Sto seguendo la vicenda con un pizzico di divertimento perché non ho capito quali siano i suoi veri obiettivi. Su Paulo Sousa avrei qualche dubbio perché tutte le sue esperienze si sono concluse prima ed in modo strano. Al casting, vorrei aggiungere e dare forza a Vincenzo Montella perché usa benissimo il 4-3-3, conosce l’Italia e se non si vuole andare sui numeri 1, credo che tra i bravi allenatori, Montella debba essere preso in considerazione anche perché è tifoso del Napoli.

Trattenere Spalletti e Giuntoli un altro anno sarebbe stato difficile perché se non si vuole restare, trattenere non è mai la soluzione.

Il Napoli è stato costruito con il 4-3-3 e credo si debba continuare con questa idea di gioco”.