Teotino: "Il Napoli si sta avvicinando alle big d'Europa, Ancelotti conosce le coppe..."

Gianfranco Teotino ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il "Microfono Aperto", parlando anche del Napoli in vista del match di stasera contro il Liverpool: "Ci sono tantissime grandi squadre con mezzi tecnici e finanziari clamorosi, il Napoli si sta avvicinando a questo gruppo. La squadra è più forte dell'anno scorso, ha un anno di esperienza in più ad alti livelli e Ancelotti conosce le coppe come le sue tasche. Quello che forse manca ancora al Napoli è avere 1-2 giocatori in rosa che abbiano già vinto queste competizioni".