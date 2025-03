Teotino: "Napoli meno aggressivo dopo il cambio modulo, ma resta un miracolo sportivo"

Presente nello studio di 'Sky', il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato del momento del Napoli: "Una delle ragioni dei pochi gol segnati dal Napoli è il cambio di modulo. Perso Kvara, che era un giocatore che comunque faceva la differenza, perso temporaneamente Neres, Conte ha pensato che doveva aggiustare in qualche modo il sistema di gioco, il modo in cui la squadra era in campo. Quindi abbiamo visto una squadra meno aggressiva per 90', come è stata spesso all'inizio della stagione. O meglio, il Napoli ha sempre iniziato le partite con grande aggressività fino a che non passava in vantaggio, poi magari arretrava un po' il baricentro, giocava più prudente ed era anche abile nel giocare di rimessa. Adesso, in queste ultime partite, questa grande aggressività iniziale non l'abbiamo più tanto vista.

Io, però, credo che complessivamente quello che sta facendo il Napoli quest'anno con i mezzi a disposizione di Conte resti un miracolo sportivo comunque vada a finire questa stagione. Solo il fatto di essere ancora in lotta per lo scudetto a nove giornate dalla fine, l'essere stato in testa alla classifica per tanto tempo. Credo che nessuno degli osservatori all'inizio della stagione avrebbe previsto un andamento così. Per cui anche il fatto di non segnare molto non può essere motivo di critica per una squadra che sta facendo, secondo me, un campionato straordinario rispetto a quello che sono le sue possibilità, la sua rosa, i suoi giocatori".