Terremoto Juve, Marocchi: "Bomba Inaspettata. Elkann? Sbagliato scavalcare Cherubini"

© foto di Federico De Luca

L'ex Juventus Giancarlo Marocchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport del terremoto che ha colpito la società bianconera nelle ultime ore: "Una di quelle bombe che non ti aspetti, anche perché nel calcio italiano anche con i deficit si va avanti di solito, si pensa all'anno successivo. Per questo non me lo aspettavo. I dirigenti ora faranno un governo tecnico. Le parole di Elkann che ha messo Allegri al centro? Indicando Allegri e scavalcando Cherubini non ha fatto una cosa meravigliosa per le gerarchie, toccherebbe al ds far capire all'allenatore cosa si può comprare e cosa non si può comprare.