Terreno del Mapei, De Zerbi pochi giorni fa come Gattuso: "Un nemico per chi gioca palla a terra!"

Hanno fatto discutere le parole di Rino Gattuso sul terreno di gioco del Mapei, in chiare condizioni precarie, che per il tecnico ha limitato le giocate palla a terra degli azzurri per uscire dalla pressione bianconera. In realtà anche Ronaldo nell'intervista al fischio finale ha sottolineato le brutte condizioni del terreno (qui) e soprattutto quattro giorni fa per l'ennesima volta De Zerbi si era lamentato di un terreno che va a condizionare proprio la sua squadra che gioca palla a terra: "Dobbiamo perdere meno giocatori per infortuni ed avere un campo che non sia nostro nemico, per la qualità del manto erboso, per una squadra che gioca palla a terra non è proprio il massimo", le parole del tecnico in conferenza dopo l'ultimo pari interno col Parma, insistendo anche a Sky: "Abbiamo giocato anche contro il campo, perché il nostro Sassuolo non può giocare in un campo di questo tipo e siamo andati contro anche alla condizione di tanti che vengono da infortuni".