Tesser: “Chiaramente il Napoli è favorito, ma l’Udinese è tosta e non sarà semplice”

"Il Napoli ovviamente ha qualcosa in più e questo lo dicono i numeri e la classifica ma l’impegno non è semplice".

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Attilio Tesser, allenatore del Modena. “Un po’ di scaramanzia ce l’abbiamo tutti quanti alla fine, con il Modena conta arrivare fino in fondo. Il Napoli deve credere allo Scudetto, sta facendo bene e ha fatto una grande partita a Verona. Grande reazione, nel calcio dei 3 punti non bisogna mai mollare. Basta guardare a quanto sia cambiata la classifica di testa negli ultimi 2 mesi. Persino la Juve si è riavvicinata. Il campionato italiano è importante è difficile. Hanno tutte le stesse possibilità.

Fu Di Marzio a volermi a Napoli. Napoli-Udinese? Chiaramente il Napoli è favorito ma le partite sono equilibrate e difficili con tutte. L’Udinese è tosta, contro la Roma ho visto una bella squadra. Il Napoli ovviamente ha qualcosa in più e questo lo dicono i numeri e la classifica ma l’impegno non è semplice. Gare del genere devono dare forza per incamerare i tre punti”.