Tesser: "Il Napoli ha le idee chiare: sta mantenendo i calciatori importanti"

vedi letture

“Mi sembra che il Napoli abbia le idee chiare, sta mantenendo calciatori importanti e si sta muovendo bene. Vedremo come finirà con Kvaratskhelia”. Così a TuttoMercatoWeb.com Attilio Tesser in vista del prossimo campionato che avrà inizio tra un mese. Il tecnico, al momento in attesa di una chiamata dopo aver declinato il Pescara, fa le carte ai tornei di Serie A e B che verranno.

Sarà ancora l’Inter la favorita?

“Ha vinto e convinto. Con Zielinski e Taremi ha gettato basi importanti. Si, al momento è ancora la favorita”.

E il Milan?

“Faranno le cose in maniera importante, Ibra ha dato un segnale notevole di personalità”.

Occhi sulla B: che campionato sarà?

“Le retrocesse hanno il potenziale per poter fare qualcosa in più. La Cremonese sta facendo un grande mercato. E poi c’è il Palermo: quest’anno potrà essere ciò che è stata la Cremonese o il Venezia. Credo fortemente nel Palermo. E il Bari avrà voglia di rivalsa”.