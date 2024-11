Tesser: “Scudetto? Corsa a tre più un’outsider. Il Napoli ha un vantaggio sulle altre”

Così a TuttoMercatoWeb.com Attilio Tesser.

“Ranieri ha dimostrato con il Cagliari di essere ancora un grande allenatore. Lui con la sua personalità probabilmente riuscirà a ricomporre la situazione”. Così a TuttoMercatoWeb.com Attilio Tesser.

Con Ranieri questa Roma può risalire?

“Le qualità sono da situazione di classifica migliore. Ranieri è la persona giusta. Farà risalire la Roma”.

Dybala può tornare al centro del progetto.

“Ha le qualità per essere al centro del progetto tecnico. Sono sicuro che Ranieri avrà avuto rassicurazioni in tal senso”.

Cosa ha sbagliato Juric?

“Juric ha dimostrato di essere un bravo allenatore. È andato in un contesto non semplice sia prima della sua gestione per l’esonero di De Rossi: in alcune partite ha espresso le sue idee fatte di pressioni sulle orme di Gasperini”.

Scudetto: chi la spunterà?

“Quest’anno sarà bello fino in fondo. Ci sono tre squadre, ossia Napoli, Inter e Juve. E l’outsider Atalanta. Il Napoli ha il vantaggio di non fare le coppe che non è solo stanchezza ma anche infortunio”.