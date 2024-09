Theo e Leo in disparte nel cooling break, Di Canio "Una vergogna, appendeteli al muro!"

vedi letture

Fa molto discutere quanto accaduto sabato sera durante la partita tra Lazio e Milan

Fa molto discutere quanto accaduto sabato sera durante la partita tra Lazio e Milan, quando nel cooling break del secondo tempo i subentrati Theo Hernandez e Rafael Leao, partiti entrambi dalla panchina nonostante il loro status in rosa, sono rimasti in disparte senza unirsi al capannello rossonero attorno al tecnico Fonseca, per ascoltare le indicazioni del mister portoghese.

Sul tema, dagli studi di Sky Sport, si è espresso Paolo Di Canio. L'ex attaccante, oggi opinionista e commentatore tv, ha così detto: "Qui stiamo parlando di cose serie, questa è una vergogna secondo me. Non sei alla squadra del dopo lavoro, che sei lì e ti pago il campo e puoi fare quello che vuoi, qui sei al Milan. Stiamo parlando di Theo e Leao, uno fa spesso il capitano pure, ma che state facendo? I compagni di squadra si saranno sentiti declassati dal loro atteggiamento. Se fossi un compagno di squadra li appenderei al muro negli spogliatoi".