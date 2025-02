Theo elimina il Milan, a Sky Boban e Capello d’accordo: “E’ giusto, lo fa da anni!”

Negli studi di Sky Sport, si commenta il pareggio per 1-1 con il Feyenoord che condanna il Milan all’eliminazione dalla Champions League. Sotto la lente d'ingrandimento delle critiche Theo Hernandez, che dopo una simulazione lascia i rossoneri in dieci quando erano ancora in vantaggio sugli olandesi.

L'ex tecnico Milan Fabio Capello: "In campo a livello internazionale non puoi permetterti delle cose del genere. Già è più difficile, poi fai due sciocchezze così. Sono delle sciocchezze e adesso sarà difficile per lui giocare a San Siro, la sua espulsione è stata molto pesante perché il Milan stava dominando. Non è felice nessuno. Perché lui non è sereno da tempo? È una domanda giusta: è così passivo in tante partite, senza vigore. La parte sinistra è sempre stata la migliore del Milan e non si capisce perché non giochi con la naturalezza che gli è sempre stata abituale”.

L'ex rossonero Boban: "Theo è veramente grande colpevole. Mi dispiace tantissimo per il Milan, però Theo se lo merita: lo fa da anni. Mi dispiace, però lo fa da anni e lo diciamo da anni. Trovi Marciniak che vede e lì cambia la partita".

L'ex difensore del Milan Costacurta: "Io così tanti errori in una doppia partita ad eliminazione diretta era da tanto tempo che non li vedevo. Non si possono accettare né giustificare, soprattutto quelli commessi da Theo Hernandez, vista la sua esperienza, non si possono fare. Questo è il peggior anno della sua carriera, e stasera è proprio la ciliegina sulla torta. Possiamo tranquillamente dire che la colpa dell'eliminazione del Milan è di Theo Hernandez".