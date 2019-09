Thuram sul razzismo: "Cosa imparano i tifosi se non si fa mai niente? L'Italia è un paese razzista come gli altri..."

Lilian Thuram, simbolo della lotta al razzismo, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport dopo l'episodio di Cagliari con Lukaku: "Cosa possono imparare i tifosi se da tanti anni si parla e non si fa niente? Bisogna muoversi, prendere delle decisioni. Chi comanda evidentemente non considera gravi i "buu" e il razzismo. Per un italiano è difficile dire che l'Italia è razzista, Idem per un francese con la Francia e così via. L'Italia è sessista, omofoba e razzista come quasi tutti i Paesi. Chi dice che c'è più razzismo in Italia rispetto alla Francia o altrove sbaglia".