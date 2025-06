"Ti aspettiamo presto!", il retroscena di Marianucci dopo l'ultimo Napoli-Empoli

Luca Marianucci, difensore che presto diventerà un nuovo giocatore del Napoli (l'acquisto dall'Empoli è definito, domani le visite mediche), ha rilasciato un'intervista al portale del giornalista Nicolò Schira, raccontando le sue emozioni per questo trasferimento: “Fosse per me inizierei il ritiro già domani. Sono in vacanza, ma la testa e i pensieri sono già proiettati all’avventura che sta per incominciare".

Ha già avuto modo di parlare con qualche suo nuovo compagno di squadra? “Dopo la partita al Maradona ho fatto quattro chiacchiere con capitan Di Lorenzo e Politano, che mi avevano detto ‘Ti aspettiamo presto’. Sono stati molto carini: mi hanno fatto sentire subito a mio agio e uno di loro. Adesso non vedo l’ora di conoscere tutti i miei nuovi compagni di squadra”.