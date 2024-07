Tifosi sui social pazzi di Oriali: "Incredibile sia dei nostri, mai avuta una figura così"

Tutti pazzi per Lele Oriali. Sui social tantissimi commenti di tifosi del Napoli felici per la sua presenza dopo le parole da Dimaro del coordinatore dello staff di Conte: "Proteggete Lele Oriali, mai avuto una figura così importante in società" scrive qualcuno su Twitter. Un altro tifoso aggiunge: "Lele Oriali era la figura che più di tutte mancava in questo Napoli". E ancora: "Io ancora non ci credo che Lele Oriali è nel nostro club.

Sono innamorato perso. Ha un carisma incredibile, persona di una qualità umana che non si trova in un calcio pieno zeppo di clowm esaltati". Infine: "Mi sono bastate le parole di Oriali per cacciare via ogni dubbio, ogni perplessità, non so dove arriveremo quest'anno, ma so che sarà una bellissima stagione".