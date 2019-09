Times, Marcotti: "Liverpool ha difficoltà in trasferta, ma è in gran forma"

Gabriele Marcotti, giornalista del Times, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Napoli-Liverpool al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Liverpool è in un grandissimo stato di forma. In questo momento stanno bene fisicamente. L'unica cosa che direi è che nell'arco della stagione il Liverpool può avere alti e bassi dal punto di vista atletico, ci ha abituati così. Lo scorso anno il Liverpool ha perso tutte le partite in trasferta del girone, anche contro il Barcellona più avanti. Klopp è consapevole che la sua squadra in trasferta soffre tantissimo. Userà anche questo fatto come strumento per motivare i suoi, per far sì che non si siedano sugli allori".